В Дагестане ликвидировали девять боевиков

2018-04-21 20:43 | www.oxu.az | 5

В ходе контртеррористической операции в Дагестане нейтрализованы девять бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным ведомства, боевики намеревались совершить диверсионно-террористический акт в Дербенте на первомайские праздники.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение.