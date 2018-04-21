В Дагестане ликвидировали девять боевиков

2018-04-21 20:43 | www.oxu.az | 5
В ходе контртеррористической операции в Дагестане нейтрализованы девять бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным ведомства, боевики намеревались совершить диверсионно-террористический акт в Дербенте на первомайские праздники.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение.