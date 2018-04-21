Президент Армении провел встречу с лидером оппозиции

2018-04-21 21:00 | www.apa.az | 7

Президент Армении Армен Саркисян после встречи с лидером оппозиции Николом Пашиняном заявил, что рассчитывает на диалог с протестующими.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, на вопрос, возможны ли переговоры с митингующими, он ответил: "Надеюсь".

Встреча состоялась в субботу на площади Республики в Ереване во время многотысячного митинга оппозиции.

В то же время премьер-министр Серж Саргсян заявил, что руководство Арменией может перейти к другим после решения самых актуальным проблем, стоящих перед государством, таких как карабахское урегулирование.

Акции против избрания премьером Армении экс-президента Саргсяна начались 13 апреля.