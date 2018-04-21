Самолет AZAL произвел вынужденную посадку

2018-04-21 21:06 | www.oxu.az | 6

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку-Москва, произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург).

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном на странице AZAL в Facebook.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту «Внуково» (VKO), рейс «Азербайджанских Авиалиний» J2-830 совершил благополучную посадку в Международном Аэропорту «Пулково» (LED).

Авиалайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погодных условий».