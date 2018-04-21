В результате урагана в Москве погибли 2 человека, 17 ранены

2018-04-21 21:11 | www.apa.az | 6

В результате урагана в Москве погибли 2 человека, включая девочку, еще 17 пострадали, 14 из них госпитализированы. Среди них трое детей.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в результате непогоды повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

Москву в субботу накрыл ураган. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.