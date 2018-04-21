В Москве ураган: двое погибших

2018-04-21 21:30 | www.oxu.az | 4
Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 12, двое погибших.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter:
«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям».
По данным департамента здравоохранения Москвы, из-за урагана, по последним данным, пострадали 17 человек, 14 из них госпитализированы. Среди них трое детей.
В результате непогоды повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий.