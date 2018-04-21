Абуталыбов снова вице-премьер. Кто займет места Эфендиева и Аббасова?

2018-04-21 21:39 | www.oxu.az | 6

Последними распоряжениями президента страны Ильхама Алиева премьер-министр страны получил четырех заместителей.

Как передает Oxu.Az, это Ягуб Эюбов, Али Ахмедов, Али Гасанов и Гаджибала Абуталыбов.

Отметим, что бывшие вице-премьеры Исмет Аббасов, Абид Шарифов и народный писатель Эльчин (Эфендиев) в этот раз оказались «вне игры», то есть не были назначены на другие должности.

Гаджибала Абуталыбов был отстранен от должности главы Исполнительной власти города Баку и назначен одним из заместителей премьер-министра.

Пока неизвестно, кого он заменил и какую сферу будет курировать.

Отметим, что Г.Абуталыбов во второй раз назначается вице-премьером.

В период правления покойного президента Гейдара Алиева Г.Абуталыбов был главой исполнительной власти Сураханского района, после чего определенное время проработал заместителем премьер-министра, затем был назначен главой Исполнительной власти города Баку.

Также отметим, что Эльчин Эфендиев курировал гуманитарную сферу, Исмет Аббасов – сельскохозяйственный сектор, а Абид Шарифов – чрезвычайные ситуации.

Судьба вакантных должностей двух вице-премьеров, вероятнее всего, станет известна в ближайшее время. Либо эти посты будут упразднены, либо на них произведут новые назначения.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

