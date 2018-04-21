Лидер оппозиции Армении попросил уполномочить его на переговоры с властями

2018-04-21 22:01 | www.trend.az | 7

Оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, попросил в субботу своих сторонников на митинге в Ереване уполномочить его на переговоры с властями, передает РИА Новости.

"Можно ли считать, что вы уполномочиваете меня на переговоры?" — спросил Пашинян. Собравшиеся ответили одобрительными возгласами. Представляя на митинге результаты своей короткой беседы с президентом Арменом Саркисяном на площади Республики в присутствии участников многотысячной акции, Пашинян заявил, что темой переговоров может быть лишь отставка премьера.

Лидер оппозиции Армении подтвердил, что темой переговоры с властями будет "только отставка премьера". "Мы готовы обсудить условия мирной передачи власти и вести переговоры вокруг предложенной нами повестки", — сказал Пашинян. Он добавил, в отличие от президента, он не может пригласить на площадь для встречи премьера, так как не уверен, что ситуацию в этом случае удастся контролировать.

"Я предложил провести встречу не в правительственном здании, а в каком-то нейтральном месте, например в гостинице "Мариотт". Я очень четко зафиксировал, что единственной темой переговоров будет уход Саргсяна и передача власти без потрясений, другой повестки у нас не будет", — отметил Пашинян.