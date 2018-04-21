В Агсу столкнулись два «ВАЗ»а, ранены четверо

2018-04-21 21:46 | www.apa.az | 5

В результате ДТП в Агсуинском районе серьезно пострадали 4 человека.

Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла на территории села Навахы. В результате столкновения двух «ВАЗ 2106» серьезные травмы получили жители села Гарамамедли Агсуинского района Аббасов Ялчын Кязым оглу 1988 г.р., его супруга Пяри Аббасова 1994 г.р., пассажир Аббасов Таджир Азер оглу 2000 г.р., водитель второго автомобиля Керимов Мубариз Микаил оглу 1975 г.р. Пострадавшие доставлены в райбольницу.

По факту разбирается райотдел полиции.