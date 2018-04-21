В Чили при взрыве из-за утечки газа пострадали 50 человек

2018-04-21 22:31 | www.apa.az | 6

В Чили в результате взрыва из-за утечки газа в клинике погибли три человека и пострадали около 50. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает издание Tercera.

Как отмечается, инцидент произошел в клинике Sanatorio Alemán чилийского города Консепсьон. Взрыв произошел в результате утечки газа.

По имеющимся данным, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали пострадавших, а в настоящее время осуществляют разбор завалов.