Буффон собрался уйти из «Ювентуса»

2018-04-21 23:02 | www.oxu.az | 6

Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон заинтересован в продолжении карьеры в аргентинском «Бока Хуниорс».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил главный тренер «Бока Хуниорс» Баррос Скелотто.

Скелотто подтвердил, что предварительные переговоры с итальянским вратарем прошли успешно.

«Президент клуба сказал мне, что они позвонили Буффону, чтобы узнать, готов ли он поработать с нами в Аргентине. Договорились обсудить все повторно после 17 мая. Если Джиджи завершит карьеру, не выиграв Лигу чемпионов, то мог бы попробовать свои силы и побороться за Кубок Либертадорес».