Два новых министра - бывшие одногруппники

2018-04-22 00:16 | www.oxu.az | 6

Назначенные распоряжением президента Ильхама Алиева министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев были одногруппниками в вузе.

Как сообщает Oxu.Az, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Милли меджлиса, председатель Партии демократического просвещения Азербайджана Эльшан Мусаев, который также учился вместе с новоназначенными министрами.

«Мои студенческие товарищи Инам Керимов и Сахиль Бабаев, а также мой коллега по парламентскому комитету, дорогой друг Ровшан Рзаев получили места в новом правительстве!

Я горжусь каждым из них и желаю им больших успехов в будущей деятельности», - написал парламентарий.



Отметим, что все трое - И.Керимов, С.Бабаев и Э.Мусаев - являются выпускниками факультета международного права Бакинского государственного университета.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

