На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

2018-04-22 00:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Капитаны-регенты Сан-Maрино Стефано Пальмиери, Maттео Чиаччи поздравили Президента Ильхама Алиева.

«Господин Президент.

Сердечно поздравляем Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики в период еще большего укрепления отношений между нашими государствами.

Ваше превосходительство, желаем Вам успехов на высшем государственном посту, выражая азербайджанскому народу пожелания мира, благосостояния и благополучия, с уважением и почтением передаем искренние приветствия и поздравления», - говорится в поздравлении.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по внешним делам и политике безопасности Джеймс Аппатурай поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

От имени генерального секретаря НАТО поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

25 лет назад были установлены отношения между НАТО с Азербайджанской Республикой, и значение этого сотрудничества неуклонно повышается до настоящего времени. Мы высоко ценим роль Азербайджана в миротворческих операциях, и принятое Вами в конце прошлого года решение об увеличении числа азербайджанских миротворцев в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». Мы также одобряем Вашу деятельность в области динамичного политического диалога и практического сотрудничества в рамках «Плана действий по индивидуальному партнерству» Азербайджана с Североатлантическим альянсом.

Как спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Кавказу намерен и в предстоящие годы развивать сотрудничество и диалог между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом», - говорится в поздравлении.

Правление Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» поздравило Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» поздравляет Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Возглавляя независимый Азербайджан на протяжении последних пятнадцати лет, Вы стали гарантом стабильности и благоденствия в регионе, интенсивно развивающейся экономики, укрепления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана с различными государствами, в том числе и с Израилем.

Продолжая мудрую политику своего предшественника, заложившего основу сильной и независимой Азербайджанской Республики, - общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы за время своего пребывания на посту главы государства проявили себя как прогрессивный, дальновидный и гибкий политик, успешно ведущий свою страну и свой народ в светлое будущее.

Символично, что Ваша победа на президентских выборах совпала с празднованием Международного дня космонавтики и авиации, а также с днем рождения Международной ассоциации Израиль-Азербайджан, что не может не радовать всех тех, кто представляет азербайджанскую общину в Израиле.

Правление ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» от имени азербайджанской общины Израиля горячо поддерживает и сердечно поздравляет Вас с победой на выборах и желает Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле служения Азербайджанскому народу и государству», - говорится в поздравлении.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы, десятикратный чемпион Турции по вольной борьбе Ахмет Айык поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Переизбрав Вас 11 апреля Президентом большинством голосов, азербайджанский народ продемонстрировал свое доверие к Вам и желание продолжения и укрепления стабильности.

Господин Президент, сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики, являющегося гарантом Азербайджанского государства, единства его народа, выражаю Вам глубокое почтение», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Ассоциации братства Египет-Азербайджан во имя развития общества, доктор Абдур-Рахман Али Саад поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый Президент.

Члены Ассоциации братства Египет-Азербайджан счастливы передать Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю переизбрания Президентом с завоеванием большого доверия азербайджанского народа.

Нас также радует то, что Ваша победа на выборах совпала с избранием на новый президентский срок в Египте Президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси. Народ Египта абсолютно уверен, что Ваше превосходительство будет стремиться к дальнейшему углублению братских и дружественных связей между Египтом и Азербайджаном.

Члены Ассоциации поддерживают Ваши неутомимые усилия по обеспечению территориальной целостности братского Азербайджана в Карабахе, и считают, что именно эти усилия олицетворяют путь, ведущий к миру на Кавказе.

Ваша поддержка прав палестинского народа на пути построения независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является еще одним подтверждением Вашей принципиальной позиции, во имя которой Вы ведете борьбу.

Ваше превосходительство,

Мы в Египте с доблестью и честью ведем борьбу с террором. Исторически на Египет возложена миссия борьбы с международным терроризмом и победы над ним.

Уважаемый Президент, члены Ассоциации с радостью отмечают Ваше переизбрание Президентом азербайджанским народом и подтверждают, что борьба за построенную на общности судеб, справедливости, опирающихся на законы правах, сотрудничестве планету, где будет господствовать мир, еще теснее сближает наши народы друг с другом.

Господин Президент,

Сердечно поздравляем Вас, желаем постоянных успехов. Пусть Аллах благословит Ваш путь и хранит Вас. Желаем Вам и азербайджанскому народу счастья.

Просим Вас принять наше высокое почтение», - говорится в поздравлении.

Ректор Университета Кастамону Турции, профессор Сейит Айдын поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Ваше превосходительство по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, всем сердцем верю, что Ваша плодотворная деятельность во имя высших интересов Азербайджана, тюркского и исламского мира, будет продолжаться и дальше.

Передаю Вам свои приветствия, поздравления и выражаю почтение с верой в то, что Ваше служение своей стране и народу будет постоянным», - говорится в поздравлении.

Президент Фонда «Содружество между тюркоязычными и славянскими народами» Миркязым Сеидов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Многоуважаемый господин Президент.

Для нас очень радостно, что 11 апреля 2018 года азербайджанский народ, выразив свою волю, в очередной раз проголосовал за избрание Вас Президентом. Это означает, что азербайджанский народ проголосовал за безопасность и успешное развитие.

Динамика происходящих в мире процессов и оккупация наших земель требуют от руководства страны железной воли и мудрой политики. Азербайджанцы, численность которых превышает пятьдесят миллионов человек, видят эти качества в Вашей личности и оказывают Вам доверие. Сотрудники функционирующих в России «Международного азербайджанского форума имени Гейдара Алиева» и Фонда «Содружество между тюркоязычными и славянскими народами» сердечно поздравляют Вас с блестящей победой на выборах, желают Вам крепкого здоровья и успехов в борьбе во имя целостного Азербайджана.

Верим, что Вы и впредь будете активно продолжать работу, направленную на сохранение традиций государственности, идей азербайджанства, основу которых заложил великий лидер Гейдар Алиев, устойчивое экономическое развитие Азербайджана, и, самое главное, освобождение наших земель, находящихся под вражеской оккупацией, и новыми яркими победами добьетесь устойчивого развития нашей Родины.

Заверяем Вас в том, что тысячи азербайджанцев, сплотившихся не только вокруг наших общественно-политических организаций, но и вокруг диаспорских организаций, функционирующих в различных регионах Российской Федерации, постоянно поддерживают Вашу внутреннюю и внешнюю политику, всегда будут рядом в проводимой Вами, как достойным продолжателем дела Гейдара Алиева, работы по всем направлениям для того, чтобы его политический курс был вечным.

Еще раз сердечно поздравляю Вас, граждан Азербайджана, азербайджанцев всего мира и весь тюркский мир с яркой победой», - говорится в поздравлении.

Президент Правления футбольного клуба Karabakh Vienna в городе Вена Австрии Орхан Велиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

От имени коллектива Правления футбольного клуба Karabakh Vienna и от себя лично искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Великий лидер Гейдар Алиев с первых лет обретения Азербайджаном государственной независимости определил в качестве приоритетного направления развитие спорта в нашей стране и популяризацию Азербайджанской Республики в мире с помощью спорта. Вы успешно продолжаете эту политику.

Высокое доверие, оказанное Вам азербайджанским народом, является доказательством торжества Ваших заслуг и успехов, Вашего политического курса, направленного на наращивание экономической мощи страны, рост ее авторитета на международной арене, сохранение культурно-духовных ценностей.

Господин Президент, желаю Вам новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, нашему народу – мира и благополучия», - говорится в поздравлении.

Председатель Ассоциации дружбы Сан-Диего-Баку в штате Калифорния США Мартин Круминг поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Это прекрасное достижение.

Сан Диего уже более десяти лет взаимовыгодно сотрудничает с Насиминским районом города Баку и генеральным консульством Азербайджанской Республики в американском городе Лос-Анджелесе в области культуры и образования.

Это сотрудничество возникло в результате визита в Соединенные Штаты азербайджанских специалистов, работающих в сфере образования, в рамках программы Государственного департамента США для молодых лидеров. Один из молодых лидеров, участвовавших в программе, был гостем нашего города и за это время завоевал большое уважение и симпатию.

Продолжающееся уже более десяти лет наше партнерство в настоящее время находится на высочайшем уровне. С гордостью можем сказать, что за это время мы вместе реализовали различные успешные проекты, в том числе концерты, лекции и визиты.

Дружба, создавая доверие, ведет к взаимному уважению и взаимопониманию. Несмотря на то, что мы находимся очень далеко от Азербайджана, считаем себя счастливыми, что у нас такие прекрасные отношения с Вашей страной. Это лучший образец построения мостов между странами.

Еще раз поздравляем Вас с избранием Президентом Азербайджанской Республики, желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в новый период президентства», - говорится в поздравлении.

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