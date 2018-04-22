Попытка госпереворота в Саудовской Аравии: идут бои – ВИДЕО

2018-04-22 00:31 | www.oxu.az | 6

В субботу, 21 апреля, в районе резиденции короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде произошел обстрел и прогремели взрывы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 24tv.ua, об этом сообщает «Jerusalem Post»

По утверждениям издания, пользователи соцсетей публикуют фото и видеозаписи, на которых зафиксировано то, что происходит.

Есть информация, что стрельба произошла из-за попытки государственного переворота. Король был эвакуирован.

Издание отмечает, что пока не может подтвердить достоверность этих сообщений.

В то же время в Telegram-канале «Майор и Генерал» сообщается, что государственный переворот был инициирован армией Саудовской Аравии.

«Во главе путчистов – генерал-лейтенант королевских ВС Алюкас Непилс. Бой идет в районе резиденции. Сам король якобы эвакуирован на базу ВВС», – говорится в сообщении.

Попытка госпереворота в Саудовской Аравии: идут бои - СМИ from Baku.Tv on Vimeo.