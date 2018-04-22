Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

2018-04-22 01:10 | www.apa.az | 4

Угроза Турции исходит, в первую очередь, от ее стратегических партнеров. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, имея в виду США, которые оказывают военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ.

"Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров … Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Он отметил, что США отправили 5 тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, что несет непосредственную угрозу для Турции.