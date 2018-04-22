Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

2018-04-22 01:03 | www.oxu.az | 4

Угроза Турции исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров, заявил Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду США, которые оказывают военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент в интервью телеканалу NTV.

«Откуда же исходит угроза? Она исходит в первую очередь от наших стратегических партнеров <…> Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям».

Он добавил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, и это представляет непосредственную угрозу для Турции.

Также Эрдоган раскритиковал США за отказ от экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, комментируя просьбу Вашингтона об освобождении арестованного в Турции по подозрению в причастности к FETO евангелического пастора Эндрю Брансона.