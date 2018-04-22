«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании

2018-04-22 01:36 | www.oxu.az | 6

Каталонская «Барселона» разгромила «Севилью» в финальном матче Кубка Испании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, встреча состоялась в субботу, 21 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой сине-гранатовых со счетом 5:0.

В составе каталонцев отличились Луис Суарес (14-я, 40-я минута), Лионель Месси (31-я), Андреас Иньеста (52-я) и Филиппе Коутиньо (с пенальти, 69-я). Месси дважды ассистировал партнерам, еще по одному голевому пасу отдали Коутиньо и Жорди Альба.

«Барселона» выиграла национальный Кубок 30-й раз в истории. Кроме того, в активе сине-гранатовых 24 титула чемпионов Испании. За пять туров до окончания нынешнего розыгрыша первенства страны каталонцы возглавляют таблицу с 83 очками.