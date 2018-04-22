Лидер оппозиции Армении заявил, что протесты продолжатся в воскресенье

2018-04-22 00:14 | www.trend.az | 6

Оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акциями протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, после встречи с президентом заявил, что демонстрации продолжатся в воскресенье утром, передает РИА Новости.

"Завтра с 11:00 (10:00 мск) мы проведем мощную акцию, чтобы наши позиции на переговорах (с властями. — Прим. ред.) были прочны", — сказал Пашинян.

В субботу Пашинян попросил своих сторонников на митинге в Ереване уполномочить его на переговоры с властями. Собравшиеся ответили одобрительными возгласами. Представляя на митинге результаты своей короткой беседы с президентом Арменом Саркисяном на площади Республики в присутствии участников многотысячной акции, Пашинян заявил, что темой переговоров может быть лишь отставка премьера.