Лидер оппозиции Армении обсудит с премьером передачу власти

2018-04-22 02:15 | www.apa.az | 5

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что в воскресенье утром пройдут его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, на которых они обсудят условия передачи власти.

"Моя встреча состоится завтра в 10:00 (09:00 мск) в гостинице Marriott. Переговоры пройдут вокруг отставки Саргсяна и передачи власти без потрясений". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля.