Меню первого обеда на "Титанике" продано на аукционе за $140 тысяч

2018-04-22 03:19 | www.trend.az | 6

Меню самого первого обеда, поданного на борту "Титаника", ушло в субботу с молотка в Великобритании за £100 тыс. ($140 тыс.). Торги провел аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир, передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Би-би-cи.

Меню с борта лайнера забрал второй офицер "Титаника" Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги описаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года. На борту самого большого и самого современного на тот момент судна в мире в тот день на закуску были предложены говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

Перед тем, как лайнер отправился 10 апреля из британского Саутгемптона в Нью-Йорк, Лайтхоллер передал меню своей супруге. Он стал самым старшим по званию офицером, выжившим при крушении, и умер только в 1952 году.