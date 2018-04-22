В США ввели в строй корабль, на котором установят лазерную пушку

2018-04-22 03:57 | www.trend.az | 6

Десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) ВМС США, на котором скоро установят лазерное оружие, в субботу введен в эксплуатацию, соответствующая видеозапись с церемонии опубликована в Twitter Военно-морских сил США, передает РИА Новости.

Церемония в честь этого события состоялась в городе Портленд, штат Орегон.

Как сообщает портал Военно-морского института США (USNI News), корабль относится к классу десантных транспортных доков типа "Сан-Антонио". Корабль будет исполнять роль флагманского судна на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые состоятся летом на Гавайях. После этого корабль будет оснащен лазерным оружием Laser Weapon System, разработанным по заказу ВМС США, отмечается на портале.