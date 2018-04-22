США могут оставить "Гарри Трумэна" в Средиземном море из-за России

2018-04-22 05:00 | www.trend.az | 6

Американский авианосец "Гарри Трумэн" может остаться в Средиземном море для "сдерживания" России, передает РИА Новости со ссылкой на Defense News со ссылкой на источники

Издание отмечает, что американские власти пока не приняли окончательное решение по этому вопросу, однако продолжение миссии авианосца стало бы "ответом на действия России в регионе и соответствовало бы новой Стратегии национальной безопасности".

Портал также подчеркивает, что "Гарри Трумэн" может в очередной раз напомнить президенту Сирии Башару Асаду о предупреждении его американского коллеги Дональда Трампа, что "дальнейшее применение химического оружия против мирного населения в Сирии приведет к новым обстрелам".