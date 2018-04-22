В Китае число жертв столкновения "драконовых" лодок достигло 17

2018-04-22 05:33 | www.trend.az | 3

Число жертв столкновения двух "драконовых" лодок на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая увеличилось до 17, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о гибели 11 человек, шесть человек числились пропавшими без вести.

По данным агентства, в поисково-спасательной операции были задействованы восемь лодок и 200 человек.

Инцидент произошел в субботу в 13.40 по местному времени, когда две лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям, которые обычно проходят в день Праздника лета ("Дуаньу", отмечается пятого числа пятого месяца по лунному календарю), когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде.