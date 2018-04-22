Глава МИД Ирана назвал условие возобновления ядерной программы

2018-04-22 06:34 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут санкции, Тегеран может возобновить свою ядерную программу.

"У нас имеется несколько вариантов, и все эти варианты готовы. Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью", — заявил Зариф в интервью телеканалу CBS, передает РИА Новости.

Кроме того, министр отметил, что в случае, если США выйдут из соглашения, Иран будет готов к этому. "Эти варианты готовы к исполнению, и мы примем необходимое решение, когда сочтем нужным", — добавил он.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки дополнительного соглашения к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта работа началась в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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