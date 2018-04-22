Иран готов возобновить ядерную программу в ответ на санкции США

2018-04-22 07:21 | www.apa.az | 4

Иран готов возобновит ядерную программу, если президент США Дональд Трамп в мае не продлит приостановку действия введенных из-за нее санкций. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф отметил, что мировое сообщество не может призывать Иран придерживаться сделки в одностороннем порядке.

Отметим, что 12 мая Трамп должен принять решение об очередной заморозке санкций. В случае, если решение принято не будет, санкции возобновятся автоматически.