Азербайджан, Турция, Туркменистан и Афганистан начали обсуждение нового транспортного проекта

2018-04-22 08:07 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась первое заседание экспертов по реализации "Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве "Lapis Lazuli", говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие эксперты из Азербайджана, Афганистана, Туркменистана, Грузии и Турции, стран-участниц, подписавших данное соглашение в ходе 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII) 15 ноября 2017 года в туркменской столице.

"Рассмотрев информацию об основных действующих транспортных маршрутах на территориях стран-участниц соглашения, стороны рассмотрели вопросы оптимизации тарифов в рамках соглашения", - сказано в информации.

Эксперты обсудили возможные механизмы реализации положений соглашения по маршруту Lapis Lazuli, касающихся таможенных вопросов. Также состоялось ознакомление с налоговым законодательством стран-участниц и затронуты вопросы принятия возможных мер по исполнению обязательств, вытекающих из данного соглашения.