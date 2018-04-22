Сегодня проводится экзамен по азербайджанскому языку для выпускников русского сектора

2018-04-22 08:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) согласно правилам приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения в воскресенье проводит тестовый экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены не на азербайджанском языке. Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

Экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены не на азербайджанском языке, будет проводиться, в целом, в 17 экзаменационных центрах в городах Баку, Сумгаит, Нахчыван, Гянджа, Шеки, Барда, Гёйчай, Лянкяран, Ширван и Хачмаз.

На экзамене абитуриентам будут представлены 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неверные ответы не влияют на результат правильных ответов. На экзамене можно получить оценку "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". Для получения оценки "удовлетворительно" набранный абитуриентами балл не должен быть меньше 15.