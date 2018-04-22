В Ереване подвели итоги встречи Саргсяна с лидером оппозиции

2018-04-22 10:49 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки/

Как сообщает АПА, об этом передает корреспондент РИА Новости.

В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны идти в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте", — сказал Саргсян.

Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть в стране "перешла к народу".

"Фракция, набравшая 7-8%, не имеет право говорить от имени (народа). И у меня больше нет желания говорить с вами", — сказал Саргсян, предложив журналистам самим делать выводы.