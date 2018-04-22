При взрыве в Кабуле погибли четыре человека

2018-04-22 11:03 | www.apa.az | 6

Четыре человека стали жертвами взрыва у центра для регистрации избирателей в столице Афганистана, число раненых увеличилось до 15.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Пажвак.

Инцидент произошел на западе Кабула, причина взрыва пока не известна. Как сообщил телеканалу 1TV представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как передает телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской полиции Мохаммада Дауда Амина, взрыв произошел около центра выдачи документов, удостоверяющих личность. По его словам, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.