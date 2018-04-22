В Ереване задержали лидера оппозиции Пашиняна, начались столкновения демонстрантов с полицией - ВИДЕО

2018-04-22 11:50 | www.apa.az | 6

Полиция задержала в Ереване лидера оппозиции Пашиняна.

Как сообщает АПА, об этом передает корреспондент РИА Новости.

В Ереване начались столкновения демонстрантов с полицией, которая начала применять спецсредства.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Но несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера.