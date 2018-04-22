Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31 - ОБНОВЛЕНО-2

2018-04-22 12:37 | www.apa.az | 4

Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31.

Как передает АПА, об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя МВД страны.

Более 50 ранены.

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12.07

В результате взрыва около центра выдачи документов в Кабуле погибли девять человек.

Как передает АПА, об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя МВД страны.

Еще 56 человек получили ранения.

Уточняется, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ни одна группировка пока не взяла ответственность за инцидент.

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11.03

Четыре человека стали жертвами взрыва у центра для регистрации избирателей в столице Афганистана, число раненых увеличилось до 15.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Пажвак.

Инцидент произошел на западе Кабула, причина взрыва пока не известна. Как сообщил телеканалу 1TV представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как передает телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской полиции Мохаммада Дауда Амина, взрыв произошел около центра выдачи документов, удостоверяющих личность. По его словам, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.