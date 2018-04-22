В Афганистане прогремел второй взрыв за день

2018-04-22 12:45 | www.apa.az | 5

По меньшей мере семь человек погибли, еще десять получили ранения в результате взрыва у центра регистрации избирателей в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство Khaama Press со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Ранее в воскресенье террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центра для регистрации избирателей в Кабуле. По последним данным при взрыве погиб 31 человек, более 50 получили ранения. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.