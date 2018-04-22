Извержение грязевого вулкана Торагай произошло в Баку

2018-04-22 13:22 | www.apa.az | 4

Грязевой вулкан начал извергаться в Гарадагском районе Баку.

Как передает АПА, об этом информирует министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"22 апреля произошло два извержения грязевого вулкана Торагай, расположенного на территории Гарадагского района Баку. Первое извержение было зафиксировано в 8.00 утра, второе – около 10.00 (09.00 мск)", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты минэкологии выясняют последствия извержения. До этого вулкан Торагай извергался 11 раз, в последний раз - в марте 2018 года. Населенных пунктов рядом с вулканом нет.