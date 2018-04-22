Полиция стянула крупные силы в центр Еревана, куда стекаются демонстранты

2018-04-22 13:36 | www.apa.az | 5

Полиция Армении стянула крупные силы к площади Республики в Ереване, куда стекаются демонстранты, протестующие против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

Как сообщает АПА, об этом передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Ранее переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.

Сейчас на площади Республики сконцентрировались крупные силы полиции, в том числе подразделений специального назначения. Площадь оцеплена.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля.