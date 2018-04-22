İran: ABD'nin insan hakları raporu geçersizdir

2018-04-22 09:14 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin dünyadaki insan hakları durumuna ilişkin yayınladığı rapor dolayısıyla İran’a karşı bazı ithamlarda bulunduğunu eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin dünyadaki insan hakları durumuna ilişkin yayınladığı rapor dolayısıyla İran’a karşı bazı ithamlarda bulunduğunu eleştirerek, “İran, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık raporunu ve özellikle de İran’daki insan hakları konusuna yönelik ileri sürdüğü iddiaların gerçek dışı imajlara dayanarak tamamen kasıtlı ve siyasi amaçlarla yayınlandığı kanaatinde” ifadelerinde bulundu.

Kasımi sözlerini şöyle sürdürdü: Geçerli küresel raporlara göre, dünya üzerinde insan haklarını bizzat çiğneyen en büyük devletlerden biri olan ABD, aynı girişimde bulunan Siyonist Rejim ile bölgedeki bazı gerici ülkelerin en büyük destekçisi; bu ülkelerin yürüttüğü polkitikalar sonucu meydana gelen facialar ise tüm bölgeyi sarmıştır.