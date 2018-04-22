Şenocak: Türkiye NATO müttefiki olarak en büyük ihaneti de NATO’nun diğer müttefiki ülkelerden görmektedir

2018-04-22 11:19 | www.trend.az | 1

Paris Üniversitesi Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Kültürel Diplomasi Kürsü Başkanı Doç. Dr. Naciye Selin Şenocak Trend Haber Ajansı'na özel olarak, başta Türkiye –NATO ilişkileri olmaz üzere, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasına ve NATO’nun S-400 füze sisteminden endişe nedenleri konusunda açıklama yaptı.

İşte , Doç. Dr. Naciye Selin Şenocak’ın açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının NATO'da ciddi bir endişe yaratıp buna istinaden ABD’nin Türkiye’yi tehdit etmesi mevcut seçim döneminde Türkiye’nin istikrarını hedef almaktadır.

Türkiye daha önce de Çin ile benzer süreçleri yaşamış ve daha sonra ihaleyi iptal etmek zorunda kalmıştır. Rusya ile aynı sürecin yaşanacağını düşünmüyorum. Türkiye Rusya ile ortak kuracağı Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi var ve nükleer santralin korunmasında ve Türkiye’ye yönelik mevcut tehditler karşısında S-400 füze savunma sisteminin kullanılması gereklilik olduğu gözükmektedir.

Türkiye NATO müttefiki olarak en büyük ihaneti de NATO’nun diğer müttefiki ülkelerden görmektedir başta ABD ve Fransa olmak üzere, özellikle Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren PYD-YPG-PKK terör örgütlerinin silahlandırılmasında ve eğitiminde etkin rol aldıklarını açıkça bildirmektedirler bunu da sözde DAEŞ’le mücadele kılıfı altında yapmaktadırlar.

Türkiye bu durumda müttefiklerine ne kadar güvenebilir? Türkiye’nin artık kendi milli savunma sistemini ve sanayisini geliştirerek bağımsız duruma gelmesi gerekir yeni stratejik ortaklıklar Türkiye’nin güvenliği için de bir gerekliliktir.

ABD ve NAT0’nun Türkiye de Rusya’nın yakınlaşmasındaki endişenin birçok nedeni var. Öncellikle bölgedeki etkinlikleri azalmış olacak, silah sanayileri önemli bir pazar kaybetmiş olacak.

Gerçi Türkiye, 2012’de Suriye’den gelebilecek olası tehditlere karşı güney sınırlarına füze savunma sistemi konuşlandırılması için NATO’ya başvurmuştu ABD Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi satmak istememiştir. Halihazırda İspanya’ya ait bir Patriot füze bataryası Adana İncirlik’te, İtalya’ya ait SAMP/T füze bataryası da Kahramanmaraş’ta aktif konuşlu bulunuyor. Ayrıca EUROSAM konsorsiyumu aracılığıyla Fransa ve İtalya Türkiye’ye önerdiği hava savunma sistemi SAMP/T füzelerini ortak geliştirme konusunda mevcut bir proje de devam etmektedir.

Bunların ötesinde en önemli endişe Rus uzman ve askerlerinin kompleks radar ve ateş kontrol sistemlerini kullanmayı öğretmek için Türk askerine sahada eğitim verecek olmasıdır. Bu vesileyle Rusya'nın Türkiye'deki NATO varlıkları hakkında çok önemli istihbarat elde edeceğinden endişe duymaktadırlar. S-400’ler stratejik yerlerde, üslerde ya da üslere yakın yerlerde konuşlandırılacaktır ve NATO'ya ait tüm tesislerin görüntülenerek Rus sistemlerine kaydedilecek olma endişesi NATO yetkilileri tarafından birçok kez dile getirilmiştir.

Türkiye’de bakanların yaptıkları açıklamada S-400 füze hava savunma sistemi NATO hava savunma sistemine entegre edilmeyerek ve ayrı bir birim olarak kullanılacaklar ve Türkiye’nin milli hava savunma sistemine entegre olacaklarını belirtmişlerdir. Bunun ötesinde şunu da belirtmek gerekiyor S-400 saldırı değil savunma füzeleridir herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.

Artık Soğuk Savaş bitmiştir Türkiye ve Rusya arasındaki ortaklık kapsamında siyasi, askeri ve ekonomik olarak geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmaktadır. Buna karşı ABD Türkiye’ye bir yaptırım uygularsa bu durumda Amerikan savunma sanayisi ve Amerikan şirketleri kaybeder. Elbette Türkiye’nin her türlü tehdit, diplomatik ve ekonomik yaptırım karşısında gerekli tedbirleri alarak taviz vermemesi gerekir. Tam bağımsız bir Türkiye için bu bir gerekliliktir. Türkiye seçim dönemine girdi bu dönemde müttefikleri ve stratejik ortaklarıyla akılcı çözümler üreterek kriz oluşmasının önüne geçmesi Türkiye’nin istikrarı için önceliktir.