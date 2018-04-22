Встреча Пашиняна и Саргсяна закончилась безрезультатно

2018-04-22 10:31 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки, передает РИА Новости.

В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны идти в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте", - сказал Саргсян.