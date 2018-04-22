Ünüvar: “Çocuklarımız daha büyük, daha güçlü bir Türkiye’de yaşayacak”

2018-04-22 11:21 | www.trend.az | 0

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “23 Nisan, tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir bayram olmanın yanında, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gündür” dedi.

Ünüvar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, açılışının 98. yılını kutladığımız TBMM’nin, cumhuriyetin ve demokrasinin en önemli güvencesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini anımsatan Ünüvar, “23 Nisan 1920’de kurulan Meclis, ülkenin içinde bulunduğu şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklal Mücadelesi’ni başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan tarihi, sadece çocuk bayramı olmanın yanında, milli egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği gündür” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin ve dünyanın geleceğinin çocukların ellerinde şekilleneceğini kaydeden Ünüvar, mesajında şu ifadelere yer verdi: