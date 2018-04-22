Меню с «Титаника» продали за 140 тысяч долларов – ФОТО

2018-04-22 10:41 | www.oxu.az | 7

Меню первого обеда на затонувшем лайнере «Титаник» продали на аукционе в Великобритании за 100 тысяч фунтов стерлингов (140 тысяч долларов).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, его приобрел британский коллекционер, имя которого не называется.

Как отмечает телеканал, карточку со списком блюд забрал с корабля второй офицер Чарльз Лайтхоллер. Обед включал говяжий бульон или куриный суп, жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветную капусту или вареную картошку на гарнир, пудинг, королевские груши, пирожные и кофе.