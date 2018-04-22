Баку обвинил Ереван в распространении лживой информации

2018-04-22 11:31 | www.oxu.az | 7

Криминальный военно-политический режим Армении с целью отвлечения внимания общественности от народных волнений, усиливающихся в последнее время в республике, распространяет лживую информацию.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили в минобороны Азербайджана, комментируя распространенную СМИ информацию о якобы активном передвижении живой силы и военной техники ВС Азербайджана на линии соприкосновения войск.

«Это очередная гнусная ложь и не соответствующая действительности информация, распространяемая криминальным военно-политическим режимом Армении с целью отвлечения внимания общественности от народных волнений, усиливающихся в последнее время в республике», - отметили в оборонном ведомстве.