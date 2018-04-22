Лидер армянской оппозиции предупредил о новых акциях протеста

2018-04-22 11:07 | www.trend.az | 7

Армянский депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против избрания Сержа Саргсяна премьером, заявил после срыва переговоров с главой правительства, что демонстрации продолжатся с новой силой, пишет РИА Новости.

В воскресенье анонсированные переговоры между Саргсяном и Пашиняном продлились несколько минут. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера – это шантаж, и посоветовал его вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложиться на него. Глава правительства добавил, что Пашинян не извлек уроков из событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений демонстрантов с полицией погибли десять человек.

"Наши акции мирного неповиновения продолжатся с новой силой и размахом. Я призываю не поддаваться на провокации. Сегодня в 19.00 состоится наш очередной митинг ", - сказал Пашинян журналистам.

Лидер оппозиции Армении предупредил о новых акциях протеста