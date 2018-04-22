Криминалный режим Армении распространяет лживую информацию - минобороны Азербайджана

2018-04-22 11:24 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Криминальный военно-политический режим Армении с целью отвлечения внимания общественности от народных волнений, усиливающихся в последнее время в республике, распространяет лживую информацию.

Об этом Trend заявили в минобороны Азербайджана, комментируя распространённую СМИ информацию о якобы активном передвижении живой силы и военной техники ВС Азербайджана на линии соприкосновения войск.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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