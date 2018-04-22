Саргсян прервал переговоры с лидером оппозиции

2018-04-22 12:03 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны проходить в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

«Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложится на вас, выбирайте», – сказал Саргсян.

Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть «перешла к народу».

«Фракция, набравшая семь-восемь процентов, не имеет права говорить от имени народа. И у меня больше нет желания говорить с вами», - сказал Саргсян, предложив журналистам самим делать выводы.