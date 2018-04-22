Цитаты армянских ученых, которые не должны были просочиться в сеть

2018-04-22 13:38 | www.oxu.az | 6

В современном мире нездоровое соперничество армян с азербайджанцами и тюрками уже стало обыденным. Вызывает смех, когда армяне заявляют об очередной своей «находке»: пирамиды - их изобретение, все популярные люди - из Армении, даже на луне «нашли» армянские иероглифы…

Что говорить о кулинарии, мугаме, языке, истории, которые они всеми силами пытаются украсть у нас.

Но армяне, занимаясь присвоениями, при этом забывают о значительных фактах, которые имеются в их же библиотеках.

Oxu.Az совместно с заведующей кафедрой журналистики Бакинского славянского университета, доцентом, автором десяти документальных фильмов об армянских фальсификациях Шелале Гасановой представляют 12 высказываний известных армян об Азербайджане и об армянском народе:

1. Основоположник и классик армянской литературы Хачатур Абовян:

«Азербайджанский язык настолько внедрился в наш язык, что песни, стихи, пословицы звучат у нас по-тюркски.

Я написал баятылар, которые широко используются тюрками (азербайджанцами) в торжественных местах и в застолье, чтобы армяне также использовали, произнося их на армянский лад и в какой-то мере подсластив тем самым свой язык.

В разговорной речи наш народ употребляет не только отдельные слова по-азербайджански, но и предложения целиком».

В наиболее известном своем романе «Раны Армении» Хачатур Абовян использовал более 100 слов тюркского (азербайджанского) происхождения, таких как «плов», «чалма», «гарапапах», «хурджун», «тяндир» и значительное количество тюркских (азербайджанских) пословиц.



2. Известный армянский писатель Газарос Агаян:

«Армянский народ и его ашуги не испытывают никаких трудностей в разговорной речи на тюрки (азерб. языке). Этот язык для армян как родной....В этом одна из причин исполнения напевов по-тюркски....».

3. Академик Тертерян («Творчество Абовяна»):

«Армяне в общении и разговорной речи всегда обращались к азербайджанским пословицам и поговоркам…».



4. Армянский философ Г.А.Брутьян:

«Как можно спорить о корнях мугама? Самые именитые армянские исполнители мугама вышли из Баку и Шуши».

5. Армянский публицист M.Налбандян:

«Армянские ашуги могут именоваться армянскими только потому, что родились в армянских семьях. ... Даже названия используемых нами инструментов на тюркском: саз, сантур, кяман.....».



6. Известный армянский литературовед Манук Абегян («Народные напевы»):

«К несчастью, мы сталкиваемся с тем, что наш язык беден с точки зрения многозначных слов, несущих сходный смысл, и потому мы обращаемся к хорошо знакомому нам тюрки (азерб. языку)».

Как бы армянам этого ни хотелось, им не удастся скрыть от мировой общественности вышеуказанные факты.

7. Егише Чаренц, известный армянский поэт:

«В нас лицемерие проявляется еще в утробе матери».

8. Ованес Туманян, известный армянский поэт и писатель:

«Наше несчастное племя никогда не было политически независимым».

9. К.Патканов, известный армянский историк, арменовед:

«Армяне никогда не играли особой роли в истории человечества. Армяне всегда были плохими хозяевами земель, на которых обитали, но они всегда умело прислуживали сильным, продавая своих близких…». («Ванские надписи и их значение для Передней Азии», 1875.)

10. Левон Дабегян, известный арменовед, специалист:

«Армяне своим национальным существованием и впрямь обязаны тюркам».

11. Н.Пастермаджян, армянский историк:

«Армянские летописи относят появление Хайка и его народа в Армении к 2200 году до н.э. и приводят список сменявших друг друга до 800 г до н.э. духовных вождей и царей. Современная наука не подтверждает эту легенду. Народы, в отличие от индивидов, любят прибавлять себе возраст…»

12. Общественный деятель, публицист Бахши Ишханян:

«Армяне, проживающие в Карабахе, частью являются аборигенами - потомками древних албанцев, а частью - беженцами из Турции и Ирана, для них азербайджанская земля стала убежищем от преследований и гонений». (Б.Ишханян, «Народности Кавказа», Санкт-Петербург, 1916).

Али Мамедов

