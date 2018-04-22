В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек (ОБНОВЛЕНО-2)

2018-04-22 12:25 | www.trend.az | 8

Несколько человек пострадали при разгоне демонстрации в Ереване, передает РИА Новости.

Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы.

Машины "скорой помощи" увезли с места событий нескольких человек.

12:07 (GMT+4) Полиция в Ереване применила спецсредства к демонстрантам, передает РИА Новости.

Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.