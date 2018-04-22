В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек (ОБНОВЛЕНО-2)

2018-04-22 12:25 | www.trend.az | 8
Несколько человек пострадали при разгоне демонстрации в Ереване, передает РИА Новости.
Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы.
Машины "скорой помощи" увезли с места событий нескольких человек.
12:07 (GMT+4) Полиция в Ереване применила спецсредства к демонстрантам, передает РИА Новости.
Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы.
В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.