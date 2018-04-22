Китай приветствует намерение главы минфина США посетить Пекин для торговых переговоров

2018-04-22 12:38 | www.trend.az | 8

Министерство коммерции КНР приветствует намерение министра финансов США Стивена Мнучина нанести визит в китайскую столицу для проведение торгово-экономических переговоров. Так официальный представитель ведомства прокомментировал эту информацию в опубликованном в воскресенье на сайте ведомства письменном заявлении, передает ТАСС.

"Китай получил информацию о том, что американская сторона намерена посетить Пекин для проведения переговоров по торгово-экономическим вопросам. Китай приветствует это", - указывается в документе. Другие подробности в заявлении министерства не указываются.

Министр финансов США Стивен Мнучин в субботу на пресс конференции по итогам весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка сообщил, что он рассматривает возможность отправиться в Китай для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. При этом он отказался уточнить возможные сроки предполагаемого визита.