Ереван готовится силой подавить протесты – ВИДЕО

2018-04-22 14:21 | www.oxu.az | 7

Полиция стянула несколько подразделений к площади Республики в Ереване, куда стекаются протестующие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, на месте дежурят силы специального назначения, выставлено оцепление.

В воскресенье в столице Армении продолжились митинги против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна. В районе Эребуни правоохранители попытались разогнать шествие, что привело с стычкам с протестующими. Применялись спецсредства: светошумовые гранаты и дымовые шашки. Сообщается о нескольких пострадавших.