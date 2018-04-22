Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31 (ОБНОВЛЕНО)

2018-04-22 12:43 | www.trend.az | 5

Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 31, более 50 человек получили ранения.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.

11:36 (GMT+4) В результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана кабуле погбли семь человек, еще 56 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV .