Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка

2018-04-22 12:51 | www.trend.az | 6

Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ), поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики, которые могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка - Индии и Китая, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

Для Москвы это означает, что ее доля в капитале ВБ и, соответственно, количество голосов в совете директоров может сократиться. В то же время, как подчеркнул Сторчак, из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость. Высока вероятность, что через несколько лет группа снова будет просить средства у акционеров.

"Логика основного акционера (США. - Прим. ред.) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс", - сказал Сторчак. Вместе с тем, замминистра напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а ВБ, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.