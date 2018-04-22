На реках Украины продолжается подъем воды

2018-04-22 14:34 | www.apa.az | 7

В воскресенье, 22 апреля, продолжится развитие весеннего половодья на реках Украины.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По данным Укргидрометцентра, суточная интенсивность повышения уровней воды на 4-10 см в Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и затоплением территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский районы ) и достижения начальных опасных отметок затопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Репкинский район) Черниговской области", - говорится в сообщении.