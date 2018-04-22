В Никарагуа в прямом эфире застрелили журналиста

2018-04-22 15:11 | www.oxu.az | 5

В Никарагуа в прямом эфире застрелили журналиста, освещавшего акции протеста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, журналист Ангел Гахона рассказывал о происходящем в городе Блуфилдс, когда раздался выстрел, и он упал на землю с кровоточащей раной в голове.

Ни власти Манагуа, ни представитель Красного Креста Лиссетт Гвидо в Никарагуа не смогли подтвердить подробности инцидента.

Не известно также, кто стрелял. Никарагуанская газета La Prensa пишет, что в тот момент в этом районе находились полиция и группы, борющиеся с протестующими.